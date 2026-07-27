La Unión Europea pierde su atractivo para los países pequeños, según Georgia

"Los países pequeños no podrán defender sus intereses vitales si estos no coinciden con los planes de la mayoría", aseveró en su cuenta de Facebook, al comentar la propuesta de Alemania de tomar decisiones por mayoría y no por consenso.

Según Papuashvili, de ser aprobada esta iniciativa, "la membresía en la UE conducirá a una pérdida prácticamente total de la soberanía".

"Será una catástrofe para los países pequeños, a los que privarán de los principales beneficios y de las posibilidades de influir" en la política comunitaria, sostuvo.

Señaló que esto pone en duda cuán oportuna podría ser la membresía en la UE, "ya que desaparecerán el atractivo político y la motivación fundamental".

Georgia es candidato al ingreso a la UE desde 2003, pero desde 2024 Bruselas congeló el diálogo con Tiflis tras la aprobación de las leyes sobre "la transparencia del financiamiento extranjero" (conocida como la ley de agentes extranjeros) y "la prohibición de la propaganda LGBT", cuestionadas por la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Papuashvili estimó que "probablemente a los países pequeños les resultará más conveniente permanecer fuera de la UE para al menos conservar la libertad de tomar decisiones independientes".

La iniciativa propuesta por Alemania "generará un peligro fundamental no solo al equilibrio político en Europa y al proceso de ampliación de la Unión Europea, sino a los valores que sostienen esta asociación, ya que se convertirá en una unión dominada por los Estados más grandes", aseveró.