Zelenski informa de ataques ucranianos contra infraestructuras de tres regiones rusas

El presidente ucraniano destacó sin dar más detalles que la infraestructura petrolera alcanzada en Udmurt está situada a 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana.

"Doy las gracias a las Fuerzas de Defensa de Ucrania por su trabajo preciso en zonas que, hasta hace bastante poco, se consideraban retaguardia profunda rusa", escribió en redes sociales Zelenski al informar del ataque.

Según el mandatario, la campaña de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa busca forzar al Kremlin a sentarse a negociar la paz.

Zelenski dijo también que la terminal portuaria alcanzada en Rostov está a una distancia de unos 250 kilómetros del territorio ucraniano más próximo.

Las autoridades rusas informaron de la muerte de dos civiles en el ataque ucraniano a Rostov, y dieron cuenta, además, de otro ataque ucraniano durante la noche contra el centro de la ciudad fronteriza de Bélgorod, en el que resultaron heridas al menos 12 personas.