Canciller de Perú cree que su país y México retomarán "muy pronto la ruta de integración"

"Estoy seguro de que muy pronto vamos a seguir caminando en esa ruta de integración que la diplomacia y la política exterior peruana siempre ha preconizado", declaró Espá a periodistas, al término del tradicional desfile cívico-militar celebrado este miércoles por el 205 aniversario de la independencia peruana.

Espá, quien juró al cargo en la víspera junto con el primer gabinete de ministros de Fujimori, aseguró que Perú y México "son dos países hermanos y muy parecidos", porque proceden de "dos civilizaciones milenarias y herederas de dos culturas inmensas".

"En la cultura, en la música, en las rancheras, en todo lo que los peruanos amamos de México, no podemos estar separados, tenemos que estar juntos", acotó.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia peruana agregó que también está "seguro" de que el Consejo de Ministros va "a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo con los principios del derecho internacional y a la convención de Caracas" sobre la situación de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece desde noviembre de 2025 en la residencia del embajador mexicano en Lima.

Aunque no detalló su posición sobre este caso, Espá dijo que desde su "punto de vista" lo establecido en la Convención sobre asilo diplomático de Caracas de 1954 "es muy claro".

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Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Al respecto, Sheinbaum remarcó que su Gobierno sigue queriendo que Chávez pueda recibir un salvoconducto "para venir a México", pero dijo que van "a ver cómo se desarrolla esto".

"Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones", dijo la jefe de Estado de México en referencia al apoyo público que ha expresado a Castillo, quien ha sido condenado a once años y cinco meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado.

Finalmente, la mandataria mexicana mostró su confianza en poder dar "más noticias pronto" sobre las conversaciones bilaterales.