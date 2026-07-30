Crisis en mayor universidad de México abre debate sobre futuro de admisiones en era de IA

La resolución que emitirá esta semana la Comisión Técnica integrada por 16 especialistas, encargada de revisar la aplicación del proceso de admisión 2026, no solo definirá el futuro inmediato de más de 158.000 aspirantes, sino que podría marcar un precedente para otras universidades que recurren a evaluaciones digitales.

La controversia estalló después de que la UNAM aplicara por primera vez un examen de ingreso completamente en línea.

Tras la publicación de los resultados, la universidad detectó puntajes atípicos, suspendió temporalmente las inscripciones y conformó una comisión para determinar si el proceso fue suficientemente confiable o requiere medidas extraordinarias, incluida la posible repetición de la prueba.

Pero el caso mexicano coincide con una discusión que desde hace dos años atraviesa a las principales instituciones de educación superior del mundo.

Desde la irrupción de herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude, universidades de Europa, Norteamérica y Oceanía han comenzado a modificar sus sistemas de evaluación, privilegiando exámenes presenciales, pruebas orales, actividades supervisadas y ejercicios prácticos que permitan comprobar el razonamiento del estudiante más que la capacidad de obtener una respuesta mediante la IA.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advirtió en sus directrices sobre inteligencia artificial generativa que el rápido desarrollo de estas herramientas está superando la capacidad de adaptación de las instituciones educativas y llamó a replantear los sistemas de evaluación desde una perspectiva pedagógica y ética, en lugar de limitarse a desarrollar mecanismos para detectar el uso de IA.

De acuerdo con el Estudio Digital Education Council (DEC) sobre la Inteligencia Artificial en la Educación Superior en América Latina, realizado por diversas universidades, entre ellas la UNAM, el 91,5 % del estudiantado y el 75 % del profesorado universitario emplea herramientas de IA en actividades de aprendizaje y enseñanza.

A través de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos difundió investigaciones que muestran el crecimiento acelerado del uso de inteligencia artificial generativa entre estudiantes universitarios y la necesidad de establecer nuevos criterios para su utilización responsable en la enseñanza y la evaluación.

La empresa Territorium, responsable de la plataforma tecnológica utilizada durante el examen, también defendió públicamente el proceso y solicitó comparecer ante la Comisión Técnica para presentar la información correspondiente a su participación.

La compañía sostuvo que "la integridad de un examen de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica", sino de la combinación de controles tecnológicos, académicos y humanos durante todo el proceso.

Especialistas en educación sostienen que el desafío ya no consiste únicamente en impedir que un aspirante utilice inteligencia artificial, sino en diseñar evaluaciones cuyo resultado dependa del razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas en contextos supervisados, reduciendo así el incentivo para recurrir a estas herramientas.

Esa tendencia también comienza a reflejarse en las políticas adoptadas por universidades líderes, cada vez más enfocadas en la gobernanza de la evaluación que en la prohibición absoluta de la IA.

Mientras la Comisión Técnica define el futuro del proceso de admisión de la UNAM, el caso ya abrió una discusión de mayor alcance: si la inteligencia artificial ha puesto fin a un modelo de examen que durante décadas fue el principal filtro para acceder a la educación superior o si las universidades deberán reinventar la forma de seleccionar a sus futuros estudiantes.