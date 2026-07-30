Guerra Rusia-Ucrania: se confirma la muerte de otro joven paraguayo

A pesar de las numerosas advertencias que se vienen publicando en los diferentes medios de prensa, sigue el reclutamiento de más paraguayos que viajan para alistarse como combatientes, ya sea en Ucrania o en Rusia, donde son utilizados como “carne de cañón”. Ahora, familiares de un joven identificado como César Parra (30) reportaron que recibieron información de que falleció en el campo de batalla.

Con esta información se confirma la muerte de dos jóvenes sampedranos, considerando que el primer reporte fue dado por familiares del compatriota Néstor Adrián Barreto Fernández (21), oriundo de Choré, quien se alisto en el ejército de Ucrania, según había informado su padre Maximiano Barreto.

No se descarta que pueda haber más personas que perdieron la vida en la guerra entre Ucrania y Rusia provenientes del departamento de San Pedro y de otros departamentos del país.

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Castorina Parra, madre de César Parra, indicó que una de sus hijas se encuentra gestionando documentos para poder viajar a Rusia con el objetivo de cooperar con la identificación de su hijo, aunque dijo que el cuerpo del mismo no se ha podido localizar hasta el momento.

Asistencia de Repatriados

Castorina Parra manifestó que, desde el primer momento de recibir la ingrata noticia del fallecimiento de su hijo, está siendo asistida por la Secretaría de Repatriados y por otros organismos gubernamentales, especialmente para poder contactar con las autoridades de Rusia y ver la manera de localizar los restos de su hijo, explicó.

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Viajó pese a oposición de sus padres

A pesar del peligro que representa la incorporación como soldado combatiente a favor de cualquiera de los países en conflicto, Isidro Orué (27), un subteniente militar que hasta hace poco tiempo formaba parte del Batallón Escolta Presidencial, viajó a Rusia para alistarse en el ejército de ese país.

Dicha decisión no fue aprobada por sus padres. Sin embargo, el joven, desobedeciendo el reclamo de sus familiares, tomó un vuelo hacia el país euroasiático, según reveló el padre de Isidro, Marcial González.