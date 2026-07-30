Demócratas piden respuestas al Pentágono sobre el ataque iraní que mató a seis militares

Los congresistas remitieron el miércoles una carta al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la que le piden aclaraciones sobre la preparación de las fuerzas desplegadas en el ataque del 1 de marzo y sobre el tratamiento recibido por los militares heridos.

Los seis soldados -las primeras bajas estadounidenses en la guerra- formaban parte de la fuerza de Reserva y estaban adscritos al 103 Comando de Apoyo Expedicionario, con base en Des Moines (Iowa), y murieron cuando un dron iraní impactó en un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, en un ataque que también dejó decenas de heridos.

"Mientras usted y el presidente (de EEUU, Donald) Trump continúan poniendo en riesgo la vida de los militares en esta guerra temeraria, el pueblo estadounidense merece respuestas sobre si estaban adecuadamente preparados para proteger a los militares de ataques iraníes y brindarles la atención que necesitaban", declararon.

Consultado por EFE, el Pentágono declinó declarar al respecto y aseguró que responderá "directamente a los autores" de la misiva.

En la carta, los legisladores sostienen que el Departamento de Guerra aún no ha entregado al Congreso los resultados de la investigación del Ejército sobre el ataque, pese a que ya había recibido solicitudes previas de información.

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Los demócratas aseguran que existen indicios de que las tropas destinadas en Port Shuaiba (Kuwait) solicitaron antes del ataque más recursos médicos y sistemas de defensa frente a drones, peticiones que, según denuncian, no fueron atendidas.

También cuestionan la atención prestada a los heridos, al afirmar que algunos sufrieron retrasos en su evacuación y en el acceso a tratamientos especializados, incluidos diagnósticos por lesiones cerebrales.

Los legisladores reclamaron a Hegseth una respuesta antes del 12 de agosto a un total de 23 preguntas, entre ellas las relacionadas con las medidas de protección existentes antes del ataque, la atención médica a los heridos, la clasificación de las bajas, el número de militares lesionados durante la operación militar contra Irán y la publicación íntegra de la investigación del Ejército.