Desestiman demanda para que Nueva Jersey entregue lista de inscritos por error para votar

La demanda surgió después de que la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, se negara a entregar al Departamento de Justicia la lista de 6.600 inmigrantes sin ciudadanía estadounidense que fueron registrados para votar entre 2023 y 2024, de los cuales alrededor de 400 participaron en distintos procesos electorales.

Sherrill, que dio a conocer la semana pasada lo ocurrido, explicó que se debió a un "error grave de software en el Sistema de Vehículos de Motor de Nueva Jersey" entre junio de 2023 y 2024. Según la gobernadora, los inmigrantes indicaron que no eran ciudadanos estadounidenses al solicitar licencias de conducir y documentos de identidad, pero quedaron registrados por error.

El juez federal Zahid Quraishi rechazó los argumentos del Gobierno, entre ellos que la Ley de Derechos Civiles otorgaba al fiscal general de Estados Unidos un "amplio poder" para obtener todos los registros y documentos relacionados con "la solicitud, el registro, el pago del impuesto electoral u otro acto necesario para votar", según el portal nj.com.

Quaraishi indicó en una decisión de 17 páginas emitida el miércoles que este caso se suma a los más de veinticuatro litigios que el Departamento de Justicia ha presentado para obtener datos de registro de votantes de estados y municipios.

El juez, que no celebró una audiencia oral para escuchar a las partes, recordó que la Constitución faculta a los estados para regular y administrar las elecciones, al "reconocer que los gobiernos locales son quienes mejor comprenden las circunstancias de sus electores", según recoge además el diario de Nueva Jersey.

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El magistrado sostuvo que la lista de registros de votantes del estado queda fuera del alcance de las disposiciones federales de inspección.

"Por lo tanto, este tribunal se une a al menos otros dieciséis tribunales de distrito, incluido un tribunal homólogo, y a un circuito, al desestimar la demanda", concluyó.

El exgobernador del estado Phil Murphy aseguró que desconocía lo ocurrido con las listas, un incidente que tuvo lugar durante su mandato.

El Departamento de Justicia anunció que recurrirá la decisión, después de que la Administración de Trump haya convertido el acceso a los registros electorales estatales en una de sus prioridades y haya presentado demandas similares en otros estados para obtener las listas de votantes.