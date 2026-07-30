Ecuador ofrece un millón de dólares por la captura del líder de la banda criminal Sao Box

La recompensa se enmarca en la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, principales causantes de la ola de violencia que ha llevado al país a liderar el índice de homicidios de Latinoamérica.

Según las autoridades ecuatorianas, la banda criminal Sao Box opera principalmente en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, donde se encuentra Puerto Bolívar, uno de los principales puertos de exportación de Ecuador, principalmente de banano, que las mafias usan para esconder grandes cargamentos de cocaína.

Saoko es considerado como "un objetivo de gran valor": el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló este jueves en entrevistas con medios locales que "es quien está cometiendo los actos de violencia en la provincia de El Oro", tras haberse separado de Los Lobos para formar su propia estructura criminal.

Reimberg valoró este jueves la reciente captura de Elías Bermeo, apodado B.B. y considerado un presunto financista de Los Lobos.

La captura se dio el pasado martes en un operativo en el que policías y militares allanaron y registraron diez inmuebles en las provincias sureñas de El Oro y Azuay, con un total de seis detenidos, cuatro empresas allanadas y trece vehículos decomisados.

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"Son quince años que nadie los tocaba, acá nos tomó más de un año de investigaciones", sostuvo Reimberg, quien aseveró que "este golpe es uno de los golpes más grandes a quienes financian estructuras delictivas para que cometan actos de criminalidad en el país".

Anteriormente, el Ejecutivo ecuatoriano también ha ofrecido recompensas similares de un millón de dólares para quien facilite las capturas de grandes líderes criminales como los narcotraficantes José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), el capo de Los Choneros; y Wilmar Chavarría ('Pipo'), máximo jefe de Los Lobos.

Pese a sus capturas, la "guerra" declarada por Noboa en Ecuador contra el crimen organizado va camino de dos años y medio sin que la violencia haya descendido. En 2025 el país volvió a batir su propio récord de homicidios con un total de 9.216 en 2025, con un índice de más de 50 por cada 100.000 habitantes.