El Festival Internacional del Cajón de Perú reúne a artistas de Brasil, Paraguay y Chile

Desde el 31 de julio al 2 de agosto, Lima acogerá en la sede del Ministerio de Cultura, este festival nacido hace 18 años en el Centro Cultural de España (CCE) por iniciativa del difunto músico afroperuano Rafael Santa Cruz.

"El festival busca fortalecer el reconocimiento y la valoración del cajón como patrimonio cultural, además de posicionarse como una plataforma donde músicos e investigadores de diversas escuelas, estilos y nacionalidades convergen para dar a conocer sus instrumentos de percusión, su música y su cultura", señalaron los organizadores en un comunicado.

Algunas de las agrupaciones que participarán son Fiesta Negra, Juan 'Cotito' Medrano y La Voz del Cajón, Zafradú y el Punto de Cultura Ambiente Criollo, así como músicos y especialistas provenientes de Brasil, Paraguay y Chile, gracias a la articulación facilitada por el programa Ibermúsicas.

Uno de los momentos centrales del festival será la Gran Cajoneada, un acto abierto al público que se celebrará el 2 de agosto en la explanada del Ministerio de Cultura, donde ciudadanos, músicos y visitantes participarán en una gran interpretación colectiva del cajón peruano, como homenaje a uno de los instrumentos más representativos del país.

En la misma explanada se dispondrá una feria que reunirá a fabricantes de cajón, artesanos y cultores gastronómicos, con el propósito de visibilizar y promover la producción cultural asociada al cajón peruano, cuya internacionalización llegó de la mano del guitarrista español Paco De Lucía, al introducirlo al flamenco y adaptarlo para ese género musical.

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El festival cuenta con el respaldo de aliados como el Punto de Cultura Repercuté, asociación que promueve la cultura afroperuana, el Centro Cultural de España en Lima e instituciones que contribuyen al fortalecimiento de la programación artística y académica del certamen.