El fondo de IA de Aschenbrenner se ve obligado a vender activos tras pérdidas millonarias

La venta supone un duro revés para la firma fundada por Leopold Aschenbrenner, un antiguo investigador de OpenAI que se había convertido en una de las figuras más seguidas del auge de la inversión en IA.

Según The Wall Street Journal, Citadel, un fondo de cobertura dirigido por Ken Griffin y que lleva más de tres décadas operando en Wall Street, compró la parte de la cartera de Situational Awareness financiada con dinero prestado, mientras que el fondo mantuvo las inversiones realizadas con el capital de sus clientes.

La operación se produjo después de que Situational Awareness sufriera importantes pérdidas en las últimas semanas por la caída de varias acciones relacionadas con la IA, lo que llevó al fondo a buscar liquidez, según las fuentes.

La firma había construido su estrategia alrededor de la expectativa de un fuerte aumento de la demanda de chips avanzados, memoria, centros de datos y generación eléctrica para sostener el desarrollo de la IA.

Entre sus principales posiciones figuraban compañías como los fabricantes de memoria SK Hynix y Sandisk, el proveedor de computación en la nube Nebius Group, la empresa de centros de datos CoreWeave y la energética Bloom Energy.

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Varias de estas acciones han registrado fuertes descensos en las últimas semanas ante la creciente preocupación de los inversores por el elevado gasto de capital de las grandes tecnológicas, los mayores costes de financiación, la creciente competencia de China y las elevadas valoraciones alcanzadas por algunas empresas, algo que llevó a algunos inversores a recoger beneficios.

Situational Awareness creció con rapidez desde su creación en 2024 y, según CNBC, llegó a gestionar decenas de miles de millones de dólares en activos, convirtiéndose en uno de los fondos de mayor crecimiento de los últimos años.

Aschenbrenner ganó notoriedad tras publicar en 2024 el ensayo 'Situational Awareness: The Decade Ahead', en el que defendía que el avance de la IA necesitará de una expansión masiva en capacidad informática, semiconductores, memoria e infraestructura energética.