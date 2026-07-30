EL Gobierno español cifra en 180.000 las hectáreas quemadas en lo que va de 2026

La ministra indicó que con estas últimas cifras se está "multiplicando por más de seis" lo que se vivió el año pasado, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación de Información Nacional de Incendios Forestales en Madrid,

"La emergencia continúa hasta que no hay una recuperación", dijo Aaegesen, para después recordar la reciente aprobación por el último Consejo de Ministros el pasado martes de la Declaración de Zonas Gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

En este sentido, confirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sufragará "el 50 % del coste de la restauración hidrológica, forestal y ambiental" de las zonas afectadas por los fuegos, por ejemplo, los últimos que afectaron a las provincias del centro de España De Madrid, Toledo y Ávila.

Este último fue el mayor incendio registrado de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas.

La ministra subrayó que "un país como España, especialmente vulnerable al cambio climático" necesita "un pacto que nos permita estar mejor preparados, anclados en la información científica, actuar mejor en los incendios".

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En cuanto a las labores de extinción, recordó que desde ese ministerio "se presentó hace alrededor de un mes y medio el mayor contingente en materia de extinción de incendios, con 56 medios aéreos que están trabajando" más de 3,5 veces respecto al año pasado, "una media de más de 270 horas al día".

De cara a las próximas semanas, dijo que el verano está siendo "complicado, ha empezado de una forma muy virulenta y los incendios cada vez son más complejos", y además de la actual ola de calor, "la previsión durante el mes de agosto también es extraordinariamente complicada".

En plena ola de calor, gran parte de España se encuentra en riesgo "muy alto o extremo" de incendio, debido a temperaturas de hasta 42 grados y valores superiores a los 40 en los valles de los ríos Ebro (noroeste), Tajo y Guadiana (centro) y Guadalquivir (sur), informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la región de Castilla y León (centro), el de Ávila, ya estabilizado tras quemar más de 50.000 hectáreas, y otros ocho incendios siguen activos, cinco de peligrosidad máxima también en las provincias de Zamora y León, mientras que el humo de algunos llega ya a la capital regional, Valladolid.

En la provincia oriental de Castellón, los equipos de extinción consiguieron contener el avance del fuego de Vall d'Uixó en un perímetro de 84 kilómetros, pero sigue sin control después de carbonizar 9.300 hectáreas de monte, a pesar de los grandes esfuerzos, y 14 municipios continúan evacuados.