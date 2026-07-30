Kosovo admite haber demolido 17 edificios de serbios en un mes

Las autoridades kosovares afirman que los derribos afectan a inmuebles construidos ilegalmente sobre terrenos considerados clave por su situación hídrica y energética, mientras que Belgrado los denuncia como parte de una política de "usurpación" de todo lo perteneciente a la minoría serbokosovar.

Al informar de la demolición hoy de un motel a orillas del lago Ujman, Pacolli reafirmó un plan que según la prensa tiene el foco puesto en unas 80 construcciones en el norte del país, donde se concentra la minoría kosovar.

“Han sido demolidos 17 edificios/villas alrededor del lago Ujman. Esta acción continuará sin tregua y se extenderá a otras partes de Kosovo, con el objetivo de proteger la propiedad pública y hacer cumplir la ley", escribió el ministro kosovar en la red social Facebook.

Esta operación comenzó el pasado 26 de junio como parte de una campaña del gobierno contra construcciones consideradas ilegales en terrenos de la empresa pública hidroeconómica Iber-Lepenc en torno al lago Ujman.

Las acciones continuaron incluso después de que la Unión Europea (UE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) instaran la semana pasada a las autoridades kosovares a detenerlas de inmediato y a respetar el derecho a la propiedad y el debido proceso legal.

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La Oficina de la Unión Europea en Kosovo lamentó que la demolición de las villas se llevara a cabo a pesar de que “los residentes afectados ya habían iniciado procedimientos judiciales dentro del plazo de 15 días previsto en las notificaciones” emitidas originalmente por la empresa Iber-Lepenc.

La compañía afirma que el terreno sobre el que se construyeron los edificios es de su propiedad y comenzó ya el año pasado con algunas demoliciones.

El subdirector de la policía de Kosovo para la región norte, Veton Eljshani, confirmó que la policía está apoyando a la empresa y a la inspección del Ministerio de Medio Ambiente en la ejecución de las decisiones de demolición.

Desde Belgrado, la Oficina del Gobierno serbio para Kosovo ha acusado al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, de liderar una política de "devastación, usurpación y pisotar de todo lo serbio" en Kosovo.