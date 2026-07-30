Las exportaciones mineras de Argentina crecen un 74,4 % en el primer semestre de 2026

De acuerdo a datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, las exportaciones de litio de Argentina crecieron en los primeros seis meses de 2026 un 185 % interanual.

Las colocaciones de minerales metalíferos se incrementaron un 58 % y, dentro de este grupo, los envíos de oro crecieron 51,2 % y los de plata, 87,9 %.

En cuanto a los destinos, Caputo destacó el crecimiento de las exportaciones a China (+205 %), Corea del Sur (+196 %), Canadá (+95 %) y Estados Unidos (+90 %).

La minería argentina logró en 2025 exportaciones por 6.056 millones de dólares, un 30 % más que en 2024 y un máximo histórico del sector, con un peso del 7 % en el total de las exportaciones del país.

De acuerdo a proyecciones recientes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las exportaciones mineras podrían llegar este año a los 9.000 millones de dólares.

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Actualmente, las exportaciones de Argentina están lideradas por el oro, pero se comprueba un crecimiento de los envíos de litio a medida que entran en producción los proyectos de este tipo.

Junto con el sector de hidrocarburos, la minería es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, con fuertes inversiones, sobre todo en cobre y litio.