Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta ante entrada masiva de migrantes desde Marruecos

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Estaba previsto en principio que fuera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien viajara a Ceuta, pero finalmente le acompañará el presidente del Gobierno.

En esa visita, Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal, donde mantendrá una reunión con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Posteriormente acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a un encuentro de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

Sánchez mantuvo este jueves una conversación telefónica con Vivas en la que le habría trasladado la determinación de actuar para normalizar la situación.

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En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

También indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron ilegalmente.