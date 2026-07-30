Una columna humana de cinco kilómetros ante la frontera de Ceuta

Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).- La multitud no para de llegar a Fnideq (Castillejos). Horas después del inicio de la avalancha que ha sembrado el caos en esta ciudad marroquí fronteriza con Ceuta, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se suman a una columna que alcanza los cinco kilómetros que separan el centro de la frontera con el enclave español.