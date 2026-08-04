Acusan a 2 exjefes de seguridad social de Paraguay por pérdidas de 10 millones de dólares

El Ministerio Público confirmó en un comunicado la imputación contra las nueves personas "en el marco de una investigación por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza".

De acuerdo con la prensa local, entre los acusados se encuentran Vicente Bataglia, quien fue presidente del IPS -la entidad que administra el seguro social obligatorio y tiene a cargo la salud y las pensiones de los trabajadores- entre 2021 y 2023, y Jorge Brítez, que ejerció el cargo entre agosto de 2023 y abril de 2026.

Los otros siete imputados son empleados que "que ejercían funciones de administración, control, dirección y disposición respecto del patrimonio de la institución" previsional paraguaya.

Según la investigación, los acusados son responsables de haber otorgado prórrogas y autorizado pagos iniciales "sin la debida justificación", por un valor de 53.000 millones de guaraníes (8.878.495,28 dólares), a una firma que instalaría quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS en la ciudad de Asunción, la capital del país suramericano.

Posteriormente, se autorizaron otros pagos y se alcanzó la cifra de 61.000 millones de guaraníes, "pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares", señaló la Fiscalía en el comunicado.

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La imputación se conoce la misma jornada en que el Ejecutivo anunció que pedirá al Congreso una autorización para elevar el tope del déficit fiscal en el presupuesto general de 2027, con lo que espera conseguir el alivio de las cuentas y cancelar millonarias deudas atrasadas.

El pasado 31 de diciembre, el Gobierno paraguayo reconoció una deuda de 1.270 millones de dólares con prestadores de servicios.

De este monto, "la principal carga" corresponde a obligaciones con proveedores de medicamentos y servicios del sector de la salud, que ascienden a unos 1.050 millones de dólares, refirió hoy el ministro de Economía, Óscar Lovera, en declaraciones a la Radio Monumental.