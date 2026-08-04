Cuba restaura el Sistema Eléctrico Nacional tras dos apagones totales consecutivos

"Restablecido el Sistema Electroenergético Nacional y en línea la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez" indicó la UNE en las redes sociales poco antes del mediodía, luego de haber reportado que el SEN ya se encontraba interconectado desde Pinar del Río (oeste) hasta Holguín (este) y que también se había incorporado la provincia Santiago de Cuba (este).

El domingo pasado a las 22.43 hora local del domingo (02.43 GMT del lunes), ocurrió la sexta desconexión total del SEN, y en la tarde del lunes, horas después de haber comenzado el proceso de recuperación ocurrió una nueva caída atribuida por la UNE a "eventos meteorológicos" que provocaron afectaciones sobre la red eléctrica.

A partir de entonces recomenzó el proceso gradual de restauración del SEN, lo que no quiere decir que todos los usuarios cuenten ya con el servicio de electricidad.

Esta mañana en La Habana, se había recuperado la corriente en 108 circuitos de distribución de un total de 286, que benefician a 325.785 clientes ( el 38 % de la ciudad) del total de 862.732 registrados, y también a 40 hospitales, así como otros servicios como el abastecimiento de agua y los centros de elaboración de alimentos.

Cuba ha sufrido 12 apagones nacionales en dos años de una crisis energética total causada, en parte, por la obsolescencia de su sistema eléctrico y agravada por el bloqueo petrolero que aplica el Gobierno de Estados Unidos a la isla desde enero, que cortó completamente las importaciones de crudo de la isla.

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En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres en apenas ocho días.

Cada colapso nacional de estos últimos meses dejó sin corriente a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.

El país caribeño vive una severa crisis energética desde mediados de 2024, que se ha profundó desde el pasado enero por el asedio petrolero aplicado por Estados Unidos sobre la isla, que prohíbe la llegada de petróleo y sus derivados importados.

En los últimos seis meses, Cuba solo ha recibido al petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que en abril trajo unas 100.000 toneladas de crudo como ayuda humanitaria, lo cual significó un alivio para unos 15 días.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en esta jornada en las redes sociales que las desconexiones del SEN "son consecuencias directas del genocida bloqueo de EEUU contra Cuba, en particular del cerco energético".

"Este último no sólo impide la libre importación de combustibles. Bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional", añadió.

La crisis energética que arrastra el país caribeño ha escalado en los últimos días, cuando se registraron apagones que marcaron nuevos récords de hasta el 71 y 74 % de afectación simultánea en el territorio insular en el horario de mayor demanda de energía, el de la tarde-noche.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa de algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).