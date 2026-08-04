De la Espriella reintegra a dos generales para que dirijan la Policía colombiana

El anuncio lo hizo en Barranquilla, ciudad caribeña escogida por De la Espriella como capital alterna de Colombia, durante un encuentro con alcaldes de capitales a los que convocó para definir la estrategia de seguridad urbana que se implementará a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la asumirá la Presidencia.

Según De la Espriella, el mayor general Alejandro Barrera Peña, que fue director del cuerpo de Carabineros, será designado director de la Policía Nacional, mientras que el brigadier general Norberto Mujica, que fue director de Inteligencia, ocupará la subdirección de la institución.

Barrera y Mujica fueron retirados del servicio activo durante un cambio en la cúpula policial que hubo en 2022, en el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que llevó a la salida de los 21 generales de mayor experiencia y graduación para que asumiera la dirección de la institución el general Henry Armando Sanabria Cely.

De la Espriella también comunicó que la subdirección de la Policía Nacional tendrá una sede permanente en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

La reunión de hoy, en la que participaron alcaldes y secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país, así como el ministro de Defensa designado, general retirado Jorge Eduardo Mora, forma parte de los preparativos del Gobierno entrante para enfrentar la criminalidad urbana y fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.

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"La soberanía es una sola y debe ejercerse en las fronteras, en las carreteras, en las veredas, en los barrios, en los puertos y en cada lugar donde un colombiano necesite protección de la autoridad", dijo el presidente electo, que tiene la seguridad como uno de los pilares de su futura Administración.

De la Espriella dijo que en el encuentro con los alcaldes de las ciudades "se establecieron los objetivos específicos de cada una de ellas, diseñando intervenciones adaptadas a la realidad de cada territorio, con trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las administraciones locales".