Detienen a un alcalde ecuatoriano por un caso de presunta malversación de fondos públicos

Además de Castillo fue capturado un concejal del municipio, identificado como Edison Espinoza, y un promotor particular de eventos, cuyo nombre es Gabriel Ortiz.

La Fiscalía afirmó que se realizaron registros en las oficinas de la Alcaldía de El Tambo, perteneciente a la provincia andina de Cañar, y en una vivienda del municipio de Azoguez, capital de la provincia.

Durante la operación se incautaron documentos que, de acuerdo al Ministerio Público, "estarían relacionados con la investigación", además de computadoras y teléfonos móviles.

El ministro Reimberg aseguró que los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial mientras continúan las diligencias y la recopilación de indicios, sin dar más detalles del caso.

Castillo se convierte en el sexto alcalde en funciones que es detenido por casos de presunta corrupción en el último año, entre los que está también el de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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Alvarez fue sentenciado el pasado lunes a tres años de cárcel por no tener en el tobillo el grillete electrónico que un juez le ordenó llevar en el marco de otra investigación fiscal ligada a su negocio familiar, una decisión que su defensa ha catalogado como "desproporcionada" y parte de un "ensañamiento institucional".

La detención de Castillo se realiza a tres meses de las elecciones del 29 de noviembre, donde los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos y otras autoridades locales y en el inicio del periodo de inscripción de candidaturas.