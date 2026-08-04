El beneficio de la siderúrgica brasileña Gerdau se dispara un 52,8 % en el primer semestre

Los resultados fueron especialmente positivos en el segundo trimestre, período que tuvo una mejoría del 69,7 % con respecto al mismo lapso del año pasado, que le permitieron llegar a unos beneficios de 1.466 millones de reales (cerca de 285 millones de dólares), según el balance de resultados.

La empresa atribuyó el resultado principalmente a sus ventas en Norteamérica, su principal mercado, por el aumento de la demanda de acero como resultado de las inversiones en sectores como las energías renovables, los centros de datos y la industria manufacturera.

En Brasil y otros países de Suramérica, los beneficios aumentaron principalmente por la diversificación en las ventas.

En Perú, la actividad se mantuvo gracias a la resistencia de la demanda y de los precios, especialmente en el sector de la construcción civil.

En Argentina y Uruguay, los volúmenes de ventas registraron una recuperación gradual a lo largo del trimestre, aunque la demanda continúa siendo "débil" y el mercado refleja "unas condiciones competitivas", según el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las ventas de Gerdau totalizaron 5,7 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, un volumen un 0,7 % mayor frente a las del mismo período de 2025.

El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) se situó en los 6.388 millones de reales (unos 1.241 millones de dólares), un crecimiento del 28,7 % respecto al mismo período del año pasado.