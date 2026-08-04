El Kospi surcoreano sube un 4,6 % a la apertura ante optimismo por acuerdo sobre Ormuz

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador crecía un 4,61 %, o 293,44 puntos, hasta los 6.652,39 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se alzaba un 2,7 %, o 21,09 puntos, hasta las 801,81 unidades.

Estas subidas provocaron que el operador de la Bolsa surcoreana activara un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos.

El alza en el parqué surcoreano llega después de que Wall Street cerrara con nuevos máximos en su principal indicador, el Dow Jones, y del selectivo S&P 500, motivados, entre otros factores, por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre que EE.UU. e Irán podrían sellar un acuerdo entre "hoy y mañana" que incluya la reapertura del estratégico paso.

En este contexto, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, bajó un 5,26 %, hasta situarse en los 79,36 dólares, acumulando una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, crecía un 5 %, mientras que el gigante del sector SK hynix subía un 6,4 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, hacía lo propio con un 3,7 %.

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En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor subían un 2,8 %, mientras que su empresa hermana Kia se incrementaban un 1,54 %.

En el sector de la defensa, HD Hyundai Heavy aumentaba un 2,38 %, Hanwha Aerospace un 1,99 % y Korea Aerospace un 1,67 %. La energética Doosan Enerbility crecía un 1,58 % y el principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, sumaba un 3,2 %.

Las compañías de construcción naval HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean subían un 2,48 % y un 1,49 %, respectivamente.