El petróleo de Texas cae un 5,7 % ante la expectativa de que se reabra Ormuz

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en septiembre, restaron 4,57 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, adelantó este martes a la cadena CNBC que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que "los barcos están transitando" por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

Este avance diplomático se produce después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, cancelara un importante ataque militar contra Irán durante el fin de semana, con el objetivo de priorizar las negociaciones para la reapertura del estrecho.

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El líder republicano señaló que Irán y otros países de Oriente Medio pidieron a EE. UU. que suspendiera "cualquier ataque, ya que se han acordado los términos de un acuerdo".

Según el mandatario, el acuerdo propuesto incluiría la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní".

El crudo terminó la jornada de ayer con una bajada del 5,1 % debido a estas declaraciones de Trump.

Ryan McKay, director de estrategia de materias primas de la firma TD Securities, opina en una nota que "es improbable que Irán acepte cualquier acuerdo sin obtener el control del estrecho", por lo que cualquier pacto "tiene muchas probabilidades de fracasar en este momento".