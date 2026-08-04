Fuerzas yemeníes rescatan a los 14 tripulantes de un carguero indio atacado en el mar Rojo

El buque, identificado como Faize Noore Oliya, fue alcanzado mientras navegaba a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros) al sur del puerto de Al Hudeida, un importante enclave bajo control de los rebeldes hutíes del Yemen, según dijo la Guardia Costera yemení en un comunicado.

Fuentes marítimas consultadas por EFE y que pidieron no ser identificadas indicaron que toda la tripulación fue evacuada por la Guardia Costera y la Armada, y que entre los tripulantes se encontraban trece ciudadanos de la India y un marinero yemení.

Ningún grupo se ha atribuido el ataque, en un momento en el que la seguridad del comercio marítimo por el mar Rojo se ve amenazada por los rebeldes hutíes alineados con Irán, que han anunciado recientemente una imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en respuesta a las acciones de la monarquía árabe contra el Yemen.

Esto se produce en el marco de una escalada entre los insurgentes y Riad, que encabeza desde 2015 una coalición militar antihutí y a la que los rebeldes acusan del bombardeo del aeropuerto internacional de Saná -la capital del Yemen controlada por los hutíes- de mediados de julio.

La acción desató un intercambio de ataques que llevaron a los hutíes a atacar buques mercantes en el mar Rojo en las últimas semanas, lo que ha hecho saltar todas las alarmas porque se añade a las disrupciones de tránsito en el estrecho de Ormuz, la principal vía de exportación de crudo para Arabia Saudí y los países del golfo Pérsico.

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Los hutíes han atacado la navegación comercial en el mar Rojo desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, según afirman, en solidaridad con los palestinos y para dañar económicamente a Israel.

Esos ataques han interrumpido el tránsito por esta importante vía marítima, que conecta Europa con Oriente Medio, y obligaron a muchas navieras a rodear el continente africano para llegar a sus puertos de destino, lo que aumentó considerablemente los costes de transporte de las mercancías.