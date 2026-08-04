Ganaderos mexicanos esperan recuperación a 20 días de la reapertura de frontera de EE.UU.

La expectativa llega tras meses de pérdidas económicas para la ganadería nacional, derivadas de las restricciones sanitarias impuestas por Estados Unidos desde finales de 2024.

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora son actualmente los únicos estados mexicanos reconocidos como libres del gusano barrenador, mientras que al cierre de julio las autoridades reportaban 1.826 casos activos de la plaga en el país.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Práxedis G. Guerrero, Alfredo Rodela, aseguró a EFE que productores, asociaciones y autoridades trabajan para cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos antes de la reapertura prevista para finales de agosto.

"Ahorita tenemos la esperanza de que en septiembre, a finales de septiembre de este año, se abra la frontera aquí en Chihuahua para la exportación. Para eso hemos estado trabajando las asociaciones, la Unión, el Gobierno federal y el Gobierno estatal. Hay muy buena coordinación", afirmó.

La exportación de ganado mexicano quedó restringida desde noviembre de 2024 tras detectarse el primer caso del gusano barrenador.

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Aunque el comercio se reanudó durante unas semanas en 2025, posteriormente volvió a suspenderse, afectando a miles de productores que dependen del mercado estadounidense.

Para Rodela, el cierre coincidió con una de las peores sequías de los últimos años.

"Ya tenemos algunos años de sequía extrema. Se viene el gusano barrenador, nos ganan, nos cierran la frontera. Con la sequía, el hato aproximadamente, se redujo un 50 %, el hato ganadero aquí en Chihuahua. Nos cierran la frontera, el precio del ganado se va a la mitad del precio. Entonces, esta es una situación muy, muy complicada", relató.

Muchos ganaderos optaron por mantener durante meses animales que normalmente habrían exportado, con la esperanza de que la frontera reabriera, lo que elevó considerablemente los costos de alimentación y mantenimiento.

"Algunos productores dejamos los becerros con la esperanza de que se abrieran y, pues, es mantenerlo. Normalmente se exportaba en otoño, a principio de invierno, y el año pasado se mantuvieron todo el 2025", explicó.

Como parte de los preparativos para la reapertura, el sector impulsa campañas de prevención para evitar nuevos brotes del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado, otras especies domésticas e incluso a las personas.

"Mientras no haya herida, no hay gusano. El gusano necesita una herida para que se reproduzca. Entonces, los ganaderos hemos dejado de hacer algunas prácticas donde se provoca sangre", indicó.

También, pidió a la población reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias.

"Esto puede llegar a ser un problema de salud pública. Le solicitamos, por favor, que cualquier caso, cualquier anomalía que haya con sus animales, lo reporten a la Secretaría de Desarrollo Rural", señaló.

Estados Unidos anunció que la reapertura comenzará el 24 de agosto por el puerto de Douglas, Arizona, y continuará de manera gradual por otros cruces, entre ellos Santa Teresa, Nuevo México, lo que permitirá restablecer paulatinamente las exportaciones mexicanas.

Para los productores de Chihuahua, recuperar el acceso al mercado estadounidense significa prácticamente duplicar el valor de venta de cada cabeza de ganado.

"Esto para el ganadero es mucha esperanza, porque prácticamente se dobla el valor del precio del ganado. Vamos a poder vender al doble del precio", afirmó Rodela.

La industria ganadera mexicana estima pérdidas por más de 2.000 millones de dólares derivadas de los cierres fronterizos y las restricciones sanitarias.

El sector coincide en que la recuperación dependerá ahora de mantener el control del gusano barrenador para evitar que Estados Unidos vuelva a suspender las importaciones.