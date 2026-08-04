Gente de Zona regresa en diciembre a Miami con su gira 'Isla Viva Tour'

Será el regreso de Gente de Zona al Kaseya Center de Miami, después de que colgaran el cartel de 'no hay billetes' en ese mismo estadio en junio de 2025.

"Fue un momento muy emotivo, bonito, especial. Espero que el show en diciembre sea de la misma magnitud y con el mismo cariño de la gente. Feliz y contento de que se repita", expresó Randy Malcom, uno de los dos fundadores del dúo musical, en un comunicado.

Alexander Delgado, el otro integrante del grupo musical, aseguró que sienten motivación de regresar al Kaseya Center con las canciones de su próximo álbum, 'Isla Viva', proyectado para lanzarse a principios de 2027.

Entre los nuevos temas se encuentra la canción que da título al proyecto, grabada en colaboración con el español Juan Magán, además del primer sencillo, 'Se le pasa'.

"Gente de Zona creó el álbum 'Isla Viva' para celebrar sus raíces isleñas, atrayendo a diversos colaboradores a su vibrante mundo tropical, en lugar de conformarse con las tendencias del momento", informó el comunicado.

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El disco refleja una explosión de ritmos tropicales característicos y sirve para celebrar 25 años de trayectoria.