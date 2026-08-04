'La Bola Negra' se estrenará en cines en EEUU el 16 de octubre y en diciembre en Netflix

Según Netflix, que la adquirió para su distribución en EE.UU., la cinta llegará en octubre a las salas estadounidenses después de alzarse con el premio a mejor dirección el pasado mes de mayo en Cannes.

La plataforma otorgó a la cinta el periodo de exhibición más largo en cines de su historia, al permitirle estar 47 días en salas antes de pasar al servicio de 'streaming'.

Hasta ahora, el récord pertenecía a 'Marriage Story', dirigida por Noah Baumbach, que tuvo una ventana de 30 días entre su estreno en cines y su paso a la plataforma, anotan medios especializados.

'La Bola Negra' es el debut interpretativo del cantante español Guitarricadelafuente, cuya presencia en la escena estadounidense está creciendo tras su concierto en Tiny Desk de la radio pública NPR y su reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde interpretó uno de los temas de su último disco 'Spanish Leather'.

Completan el reparto Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close.

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Definidia como una épica queer, la cinta narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

El tráiler de la película, presentado hace unas semanas, mostró potentes y poéticas imágenes en las que se representa el drama de la guerra y de la homofobia intercaladas con escenas de épocas más contemporáneas.

El filme recibió más de 15 minutos de aplausos tras su proyección en Cannes y la crítica internacional alabó la propuesta como "cautivadora" y "emocionante".

'La Bola Negra' llegará a las salas españolas el próximo 25 de septiembre y tras su paso por salas se podrá ver solo en Movistar Plus.