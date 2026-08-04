La Bolsa de Londres sube un 0,20 % gracias al empuje de las mineras

El principal índice londinense, el FTSE 100, sumó hoy 21,68 puntos, hasta los 10.879,38, acercándose de nuevo a su récord del 27 de febrero -10.917 puntos-, que perdió precisamente por la guerra contra Irán. Por su lado, el índice secundario FTSE 250 ganó un 0,97 %.
Las mejor paradas de la jornada del martes fueron sobre todo las mineras Antofagasta (6,85 %), Anglo American (5,45 %) y Fresnillo (5,24 %). Entre ellas se coló además la tecnológica Halma (5,47 %).
Entre los perdedores estuvieron las petroleras BP (-4,91 %) y Shell (-2,47 %), como sucede cada vez que se desactiva la tensión en torno a Ormuz. Pero por encima de ellas se situó Smith&Nephew (-6,27 %), empresa de tecnología médica.