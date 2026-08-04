La petrolera argentina YPF hace un 'split' de acciones

"A partir de hoy implementamos el 'split' de las acciones de YPF. Esto hace que el precio sea más accesible, sin modificar el valor total de la inversión ni la participación de cada accionista", afirmó en redes sociales el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

El 'split' es una operación mediante la cual una empresa aumenta la cantidad de títulos en circulación y reduce su valor nominal en la misma proporción, sin que esto altere el valor total del capital ni la participación de los accionistas.

Las compañías suelen hacer este tipo de operaciones para mejorar la liquidez de sus papeles y facilitar el acceso a los inversores minoristas, ya que se reduce el precio unitario de las acciones.

En el caso de YPF, a partir de este martes hay 10 acciones por cada una de las anteriores.

Esto implica que, si hasta este lunes una acción de YPF rondaba los 80.000 pesos, un pequeño inversor puede comprar este martes en Argentina un papel de la compañía por 7.800 pesos (5,16 dólares), valor que se acerca al de las acciones de otras petroleras argentinas, como Pampa Energía (5.340 pesos).

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YPF está controlada por el Estado argentino en un 51 % de las acciones, mientras que el resto del capital social se encuentra flotante, con cotización de sus papeles en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Debido a los buenos resultados de la compañía y los crecientes negocios asociados a la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde YPF es la mayor operadora, las acciones de la petrolera han experimentado fuertes alzas en los últimos meses, con una subida acumulada en lo que va de este año del 42,7 %.

En el primer trimestre de este año, YPF registró una ganancia neta de 409 millones de dólares, en contraste con pérdidas por 10 millones de dólares en igual período de 2025.