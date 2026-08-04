La UNAM de México convocará examen presencial entre el 12 y 19 de agosto tras polémica

La casa de educación superior pública del país detalló en un comunicado que la evaluación se realizará entre el 12 y 19 de agosto en las ciudades de León (centro), Oaxaca (sur), Tijuana (norte) y Ciudad de México, esta última contará con tres fechas: 17, 18 y 19 del citado mes.

También explicó que a partir de mañana, 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar el examen de control en su formato presencial.

La institución pública con casi medio millón de estudiantes inscritos expresó que será el 7 de agosto cuando los solicitantes podrán ingresar al sitio donde obtendrán su cita para la evaluación.

Ante posibles inconformidades, la universidad ofreció a los postulantes una sección de dudas y aclaraciones, sin ofrecer más detalles sobre las irregularidades del caso o de las inconformidades presentadas por los aspirantes.

La decisión se emitió luego de que la Comisión Técnica, conformada por 16 expertos, recomendó este proceso a la UNAM, luego de que experimentó una de las mayores polémicas en su historia al realizar por primera vez un examen en línea que presentó irregularidades, entre ellas la sospecha de trampa, suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial (IA) por los postulantes.

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Tras la publicación de los resultados en el mes de julio, analistas de datos en redes sociales hicieron públicas sus sospechas ante el gran número de aciertos acumulados para el ciclo 2026, comparado con periodos pasados.

Según cifras de la UNAM, entre 2021 y 2025, el 3,5 % de las personas aspirantes obtuvo 100 o más aciertos en el examen de 120 reactivos, mientras que en 2026 esta proporción fue de 16,3 %.

Lo anterior causó una ola de críticas a la institución, la cual respondió con la creación de la Comisión Técnica y la aplicación del examen control presencial, que estará disponible para las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Y también para quienes obtuvieron en esta dicha evaluación un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos requeridos en los programas de licenciatura entre 2021 y 2026.