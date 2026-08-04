Las llegadas irregulares a Ceuta casi triplicaban las de 2025 sin contar la entrada masiva

El boletín del ministerio del Interior, publicado quincenalmente, refleja que desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de julio llegaron de forma irregular a esa ciudad española norteafricana por vía terrestre, lo que incluye los accesos a nado, 3.835 personas, un 164,1 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 2.383 migrantes más.

Por el contrario, al conjunto de España accedieron irregularmente en lo que va de año 17.097 personas, una bajada del 15,7 % interanual o 3.174 migrantes menos.

Los datos no incluyen la llegada de las 72.000 personas que accedieron a Ceuta los pasados jueves y viernes, según datos de Interior. De esos migrantes, unos 70.000 ya regresaron a su país.

Sin contar con esta entrada masiva, en los últimos 15 días del pasado julio llegaron de forma irregular a esa ciudad 1.009 personas, pues en la semana previa al repunte del jueves ya se había disparado el número de entradas, sobre todo a nado.

En cuanto a Melilla, la otra ciudad española situada en el norte de África y también fronteriza con Marruecos, el boletín refleja un aumento del más del doble en el número de llegadas irregulares.

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Las 149 entradas que se habían contabilizado en 2025 hasta finales de julio aumentaron hasta las 347 de este 2026 en Melilla.

De las 17.097 llegadas totales registradas en España, la gran mayoría (12.915) se produjeron por vía marítima, a bordo de 506 embarcaciones precarias, entradas que han bajado un 30,8 % en lo que va de año.

Donde más migrantes llegan a bordo de estas embarcaciones es a las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, donde disminuyeron las entradas hasta menos de la mitad que en 2025: si el año pasado habían llegado al archipiélago 11.575 migrantes, hasta el pasado 31 de julio se registraron 4.675, un 59,6 % menos interanual.

Sin embargo, las llegadas por vía marítima a la península aumentaron un 22,17 % en lo que va de año, de 3.567 registradas en el mismo periodo de 2025 a 4.358 en 2026.

Las entradas irregulares subieron en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo, donde se incrementó el número de migrantes que acceden a su territorio en un 10,1 %, de 3.510 a 3.864.