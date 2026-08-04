Los cancilleres de Brasil y Chile defienden "acelerar" el corredor bioceánico

Pérez Mackenna, quien visita Brasilia por primera vez desde que asumió el cargo en marzo de este año, aseguró durante una rueda de prensa que Chile trabajará "estrechamente" con el gigante suramericano para "acelerar" la implementación del corredor logístico que busca unir el Atlántico y el Pacífico.

El ministro chileno recordó que su Gobierno asumirá en noviembre la Secretaría Ejecutiva que coordina el proyecto y se comprometió a hacer del mismo "una herramienta concreta de integración, competitividad y desarrollo".

En la misma línea, Vieira dijo que el corredor, que facilitará el transporte de la producción agrícola brasileña a los puertos del Pacífico, "unirá aún más" a los dos países.

Además, los cancilleres discutieron sobre las posibilidades de cooperación en minerales críticos, uno de los temas más candentes de la actualidad internacional debido al interés de los EE.UU. de Donald Trump por asegurarse el acceso a los mismos.

Pérez Mackenna habló de "desarrollar nuevas oportunidades" en ese sector, mientras que Vieira dijo que discutieron "cómo aprovechar mejor las complementariedades" de ambos países.

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En el ámbito de la seguridad, los cancilleres se comprometieron a reforzar el combate al crimen organizado transnacional con el fortalecimiento del intercambio de información.

"La delincuencia transnacional organizada no reconoce fronteras y exige una respuesta coordinada", señaló Pérez Mackenna.

Las conversaciones se celebraron en el marco de la Comisión Bilateral Chile-Brasil, un espacio de reuniones diplomáticas recurrentes que sigue en pie pese a las diferencias ideológicas que separan al progresista Luiz Inácio Lula da Silva del ultraderechista José Antonio Kast.

"Refleja la profundidad y la madurez de nuestra relación bilateral", declaró Pérez Mackenna sobre la "muy exitosa" reunión.

Lula felicitó a Kast tras su victoria electoral del año pasado y se reunió con él en enero durante un foro económico en Panamá, cuando el chileno aún no había tomado posesión, y otra vez en junio durante la cumbre del Mercosur en Paraguay.