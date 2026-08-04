Organización venezolana contabiliza 49 muertes de presos entre abril y julio de 2026

Caracas, 4 ago (EFE).- Al menos 49 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que aseguró que el Estado "incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia".