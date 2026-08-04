Pekín acusa a Japón de usar a China como excusa para ampliar su capacidad militar

El portavoz del Ministerio de Defensa chino Chen Xi afirmó anoche en un comunicado que el nuevo documento japonés está "lleno de narrativas falsas" y que exagera una supuesta "crisis de seguridad" en el entorno regional.

Chen aseveró que el texto constituye un intento de justificar la ampliación de las capacidades militares japonesas, por lo que China expresó su "fuerte insatisfacción" y su "firme oposición".

El portavoz acusó a las autoridades japonesas de mantener el principio "exclusivamente defensivo" como cobertura mientras revisan sus principales documentos de seguridad, elevan el gasto militar, desarrollan capacidades ofensivas de largo alcance y avanzan en la militarización del espacio.

Chen sostuvo además que Japón intenta presentar la expansión de su industria de defensa como un factor de crecimiento económico, con el objetivo de insertar el rearme en sus estructuras institucionales, económicas y sociales.

"El nuevo militarismo japonés se ha convertido en un grave desafío al orden internacional de posguerra y en una verdadera amenaza para la paz y la estabilidad regionales", afirmó el portavoz.

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El Ministerio de Defensa chino subrayó asimismo que la cuestión de Taiwán afecta a la soberanía y la integridad territorial de China y constituye una "línea roja infranqueable" en las relaciones entre Pekín y Tokio.

El Libro Blanco japonés, aprobado este martes, afirma que las actividades militares de China se intensificaron entre abril de 2025 y marzo de 2026, con operaciones de portaaviones en el Pacífico, aproximaciones de cazas chinos a aeronaves japonesas y un incidente de bloqueo de radar.

El documento también aboga por reforzar la industria militar japonesa y dedica por primera vez un capítulo a las "nuevas formas de combate", en particular al uso de drones e inteligencia artificial.

Las relaciones entre China y Japón permanecen bajo tensión desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.