Plataformas denuncian "omisión" de la cultura en Bolivia tras eliminación del ministerio

El pronunciamiento fue emitido por Articulados Culturales, que agrupa a la Bienal Internacional de Arte Siart; el Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz); Red Bolivia Lab, que trabaja proyectos audiovisuales; el Festival Internacional de Jazz Festijazz; el Encuentro de Moda Diseñarte Bolivia y la Bienal de Diseño y Cartel Bolivia (BICeBé).

Ante el anuncio "del cierre del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, y crear, en su lugar, una Agencia Nacional del Turismo, del Folclore y la Gastronomía, los Articulados Culturales expresamos nuestro más enérgico repudio y profundo desconcierto por la absoluta omisión de las culturas", señalaron en un comunicado.

"Este hecho agrava el permanente manoseo institucional al que ha sido sometido el sector cultural, históricamente relegado, subordinado y privado de la jerarquía, continuidad y presupuesto que merece", manifestaron.

Para los Articulados Culturales, es "inadmisible" que se anuncie una nueva estructura estatal "sin explicar qué sucederá con el Viceministerio de Culturas" y las "competencias, programas, recursos y responsabilidades" de esa entidad "sobre el patrimonio y los derechos culturales de la población".

Advirtieron que, si bien el folclore es "una expresión esencial" de la identidad, "no agota la inmensa dimensión de las culturas" que no son "un adorno", ni un "apéndice del turismo".

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"Exigimos una explicación pública inmediata y una institucionalidad cultural sólida, jerárquica, autónoma y con presupuesto suficiente. Sin cultura no hay nación, y su desaparición de la estructura del Estado no será aceptada en silencio", advirtieron.

Este lunes Paz anunció la reducción de los ministerios en Bolivia, de catorce a doce, tras la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, para tener un Estado más "eficiente" y eliminar la "burocracia".

El mandatario, que este 8 de agosto cumplirá nueve meses de Gobierno, señaló que se creará una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía para agilizar el encuentro entre "lo público y privado" y "lo nacional e internacional" para generar un impacto en la economía nacional desde esos sectores, sin dar más detalles sobre el ajuste.

En 2020, el sector cultural también reclamó porque el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) convirtió en viceministerio al ministerio del sector, alegando un ahorro de gastos en medio de la emergencia por la pandemia de la covid-19.