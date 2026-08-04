Rescatados 150 migrantes en dos islas españolas, con dos muertos y varios desaparecidos

En la isla de Cabrera, en el archipiélago balear (mar Mediterráneo), 17 personas (14 hombres y 3 mujeres) fueron rescatadas frente a la costa después de que su embarcación, con al menos 30 personas a bordo, naufragara la mañana del día anterior, informó la Delegación del Gobierno.

Los equipos de rescate también localizaron dos cadáveres y el resto de los migrantes todavía no han sido encontrados.

El naufragio de la embarcación se habría producido a primera hora del lunes y podría tratarse de una patera reportada por Salvamento Marítimo que desapareció con 29 inmigrantes a bordo.

Los 133 migrantes que las autoridades buscaban desde que fueron avistados en un cayuco el domingo pasado cerca de la isla de El Hierro (Islas Canarias) podrían ser los rescatados este martes al suroeste de esa isla, situada en el océano Atlántico.

Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo trasladaron al puerto de La Restinga a los ocupantes de la embarcación precaria, encontrada al suroeste de la isla española, y dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados.

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Todos los rescatados son de origen subsahariano y entre ellos había seis mujeres y seis menores de edad, que fueron atendidos en el propio puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según el relato de los propios migrantes, realizaron una travesía de 11 días desde Bakau (Gambia) y a bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Burkina Faso, Nigeria y Costa de Marfil.

Los ocupantes del cayuco fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde les atienden miembros de la ONG Corazón naranja-Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

Fuentes de Salvamento Marítimo informaron de que los migrantes fueron rescatados después de que un avión de Salvamento avistara la embarcación precaria la mañana de hoy.

Las fotografías enviadas por el barco portugués que el domingo vio el cayuco a 165 millas al sur de El Hierro coinciden con el hallado.

Desde el pasado domingo se desplegó un dispositivo de búsqueda para encontrar a ese cayuco, que realizó varios rastreos por la zona.