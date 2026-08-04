Rueda de negocios virtual del IICA logra 25,5 millones en mercado agroalimentario regional

En la décima tercera edición de esta rueda de negocios, que se llevó a cabo de forma virtual, participaron 701 empresas, entre proveedoras y compradoras de diferentes países de América Latina y el Caribe, y se registraron intenciones de negocios por 25,5 millones de dólares.

Las frutas y vegetales fueron los productos más ofertados y demandados durante la rueda, seguidos del café y el cacao, y después aparecen las preparaciones alimenticias, los bocadillos saludables, los servicios relacionados con el comercio exterior, como transporte y logística, y los servicios vinculados a procesos de evaluación para el cumplimiento de normas de calidad e inocuidad.

"El crecimiento sostenido en el número de empresas y países participantes, el aumento en las intenciones de negocios y la incorporación de una oferta cada vez más diversa de productos y servicios demuestran que las ruedas virtuales de negocios se han consolidado como uno de los principales espacios para generar oportunidades comerciales, diversificar mercados y fortalecer los vínculos", dijo el funcionario de la Dirección de Cooperación Técnica del IICA, Daniel Rodríguez.

Este evento fue organizado por el IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

En esta edición participaron empresas de Centroamérica, Colombia, México, Perú, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Chile.

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El 38 % de las empresas que participaron estaban lideradas por mujeres, y un 46 % del total de las compañías estaban dirigidas por personas menores de 40 años.

El oficial principal de Programas y Comercio de la FAO, Pablo Rabczuk, destacó el potencial del comercio agroalimentario intrarregional, así como la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, que en esta edición representaron el 68 % de las participantes.

"Herramientas como las ruedas de negocio virtuales son de suma importancia para incentivar a que las empresas de la región apuesten por el mercado regional. En momentos de alta volatilidad global, hay un espacio para crecer en la región que debe ser aprovechado", afirmó.