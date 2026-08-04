Siete países de la OEA respaldan rechazo a restricciones electorales en Nicaragua

La declaración, suscrita por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay, reafirma que la democracia representativa requiere pluralismo político, elecciones multipartidistas genuinas y respeto pleno por los derechos humanos.

En el comunicado, los firmantes afirman que "unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular", en alusión a los anuncios de Ortega y de la Asamblea Nacional nicaragüense.

La declaración conjunta sostiene que esa deriva pone en duda la existencia de un proceso electoral auténtico.

Además, el texto advierte que "tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos" y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Los países exhortan a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

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El pronunciamiento llega un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA realice una reunión para analizar la situación de Nicaragua y la convocatoria de una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, tras completarse el proceso de salida iniciado por el Gobierno de Daniel Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representantes ante el organismo.

La sesión se producirá después de que Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, declarara el 19 de julio en un mitin que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Sus palabras fueron matizadas días después por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el también sandinista Gustavo Porras, quien dijo que sí habrá comicios pero tras una reforma constitucional que permita excluir a "los traidores de la patria", en referencia a la oposición.

Las declaraciones de Ortega generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.