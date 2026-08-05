Al menos 12 muertos y ocho heridos por la caída de rayos en el este de la India

Del total de víctimas mortales, siete se reportaron en el distrito de Giridih, tres en Dumka y dos en Latehar.

Solo en el área de la comisaría de Deori (Giridih), cinco personas fallecieron y tres resultaron heridas cuando se encontraban descansando tras jugar un partido, declaró el oficial de Policía de la subdivisión de Khorimahua, Amarendra Kumar, a la agencia local de noticias PTI.

Cuatro de los fallecidos tenían entre 18 y 20 años, mientras que las otras dos muertes de ese distrito ocurrieron en las zonas de Gawan y Naudiha, explicó.

En el distrito de Dumka, tres personas perdieron la vida y otras cuatro, incluido un niño, resultaron heridas en incidentes separados, indicó un portavoz policial.

Por su parte, el superintendente de Policía de Latehar, Kumar Gaurav, confirmó la muerte de dos personas en su distrito, así como una mujer que resultó gravemente herida.

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El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido alertas rojas a corto plazo ante la alta probabilidad de que se registren tormentas eléctricas, caída de rayos, ráfagas de viento de unos 60 kilómetros por hora y fuertes lluvias superiores a los 15 milímetros por hora en varios distritos.

Estos incidentes se enmarcan dentro del monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte. En las últimas semanas, este fenómeno ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados en estados como Kerala, Karnataka y Assam.

Las autoridades meteorológicas instaron a los residentes de las regiones afectadas a mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias, aconsejando "no refugiarse bajo árboles o estructuras débiles, comprobar las condiciones de las carreteras y el tráfico, y evitar viajes innecesarios".