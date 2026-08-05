Bangladés convierte la casa de la depuesta líder Sheikh Hasina en museo "contra el olvido"

El museo fue inaugurado por dos figuras enfrentadas durante años con Hasina; el primer ministro, Tarique Rahman, hijo de su histórica rival Khaleda Zia, y el nobel de la paz Muhammad Yunus, procesado bajo su Gobierno y después jefe del Ejecutivo interino formado tras su caída.

"Espero que este museo no sea solo un memorial de las atrocidades de 2024, sino que también resalte la relación entre el levantamiento de julio y la trayectoria democrática más amplia del pueblo de Bangladés", declaró Rahman.

Las exposiciones, instaladas en el complejo de Ganabhaban, de unas siete hectáreas, recorren la evolución política y las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante los más de quince años de Hasina en el poder.

La ex primera ministra residió allí durante la mayor parte de su mandato, hasta que el 5 de agosto de 2024 abandonó el recinto en helicóptero rumbo a la India, en medio de las protestas que precipitaron la caída de su Gobierno.

Miles de personas irrumpieron posteriormente en la residencia, saquearon sus dependencias y causaron graves destrozos. El Gobierno interino encabezado por Yunus decidió después conservar el complejo y transformarlo en museo.

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El recorrido comienza con una tumba simbólica dedicada a más de 4.000 personas que, según Mostofa Sarwar Farooki, responsable de supervisar la creación del museo, murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante los Gobiernos de Hasina.

El espacio incluye también la recreación de una celda de tortura que muestra las condiciones en las que, según los opositores de Hasina, permanecían retenidas algunas víctimas de desapariciones forzadas.

"La lucha contra el olvido es la verdadera lucha de la humanidad. Si observamos nuestros cientos de años de historia, veremos que el olvido, o los recuerdos creados deliberadamente, se han utilizado como herramientas para imponer un régimen fascista en la nación", declaró a EFE Farooki, quien también fue asesor de asuntos culturales del Gobierno de Yunus.

Farooki aseguró que el nuevo museo también apoyará "la investigación sobre los trescientos años de historia política y cultural" de Bangladés.

El museo abrirá sus puertas al público general este jueves.