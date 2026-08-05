Detenido en Argelia a petición de Francia uno de los dirigentes de la banda DZ Mafia

Mehdi Laribi, que tiene 36 años y doble nacionalidad francesa y argelina, ha quedado bajo control judicial en Argelia tras su arresto, que se llevó a cabo en virtud de un mandato internacional de detención lanzado por Francia en el marco de la conocida como operación 'Octopus' contra la DZ Mafia.

Este hombre, conocido por el alias 'TIC' es uno de los cinco o seis creadores de esa organización criminal que las fuerzas del orden y la justicia francesa vinculan con múltiples delitos de tráfico de drogas y de ajustes de cuentas, muchos de ellos en forma de asesinatos.

Según fuentes citadas por France Info, Larbi se había ido de Francia a Argelia por el conocimiento que tenía de su país de origen desde donde seguía operando, y porque Argelia no extradita a sus nacionales.

La DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana.

Su captura se produce después de meses de acercamiento entre los gobiernos de Francia y Argelia, que han supuesto una inflexión tras dos años de desencuentros diplomáticos entre París y Argel, sobre todo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se alineó en julio de 2024 con la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental.

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En mayo, el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, realizó un viaje de trabajo a Argelia para relanzar la cooperación judicial.

Una visita que había estado precedida en febrero por otra de dos días del titular de Interior, Laurent Nuñez, a instancias de Macron, para restablecer esas relaciones. Nuñez recibió en París el pasado 1 de julio a su homólogo argelino, Saïd Sayoud.