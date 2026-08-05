El estreno en salas mexicanas, el gran reto de algunas cintas nominadas al Ariel

Los nominados de la 68 edición de los Premios Ariel señalaron este miércoles, durante un encuentro organizado por la Amacc, que la distribución del cine independiente mexicano sigue siendo uno de los principales problemas por resolver.

"Me da mucho coraje (enojo) que no se pueda ver mi película. Existen otras maneras de recuperar el dinero o la inversión, pero hay que ser nobles con los primeros intentos", afirmó a EFE Mayra Hermosillo, actriz y directora de 'Vainilla', su ópera prima, nominada en cinco categorías de los citados galardones.

“Se supone que la cinta se estrena para diciembre (de este año), aún tengo fe en que el público mexicano pueda verla”, agregó Hermosillo sobre su obra que tuvo su primera proyección en el Festival de Venecia el año pasado y pudo verse por única ocasión en México durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), durante 2025 se estrenaron en México más de 575 películas, de las cuales el 79,3 % correspondió a producciones extranjeras, mientras que las 119 producciones nacionales representaron el 20,7 % restante de los estrenos.

La baja distribución del cine nacional se observa en el número de estrenos de películas extranjeras por semana y la cantidad de personas a las que llegan. Tan solo del 30 de julio al 2 de agosto los cuatro títulos más vistos en cines mexicanos son estadounidenses: ‘Spider-Man: Un Nuevo Dia’, ‘La Odisea’, ‘Toy Story 5’ y ‘Minions & Monstruos’.

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Al igual que ‘Vainilla’, otras producciones como ‘Cocodrilos’ (2025), la ópera prima de J. Xavier Velasco, que cuenta con seis nominaciones a los Ariel, aún espera una fecha de estreno para darse a conocer al público mexicano, luego de haber tenido su estreno mundial en la edición 41 del Festival de Cine Latino de Chicago.

Por otra parte, los hermanos Roy y Arturo Ambriz, quienes en 2025 estrenaron ‘Soy Frankelda’ la primera película de animación mexicana hecha con ‘stop-motion’ y que cuenta con dos nominaciones al Ariel.

Ambos aseguraron a EFE que llegar a las salas mexicanas "no es garantía de rentabilidad".

Para financiar ‘Soy Frankelda’ los hermanos Ambriz hipotecaron sus casas y, pese a recaudar 50 millones de pesos mexicanos (unos 2,9 millones de dólares), “la deuda no termina de pagarse”.

“Todos los involucrados estamos muy felices del éxito, pero el dinero que llega a nuestra cuenta no dura ni 24 horas, no nos queda nada”, lamentó Arturo Ambriz.

Pese a los cambios introducidos en la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que ampliaron de siete a 14 días la permanencia mínima de las películas nacionales en la cartelera comercial, la pareja de cineastas considera que el reparto de los ingresos entre distribuidores, exhibidores y creadores sigue siendo desigual.

"Cualquier reforma es positiva para apoyar al cine mexicano, pero tendríamos que hablar más de los porcentajes de exhibición. Es tremendo que los exhibidores se queden con el 65 % de los ingresos por taquilla, luego los distribuidores con otro 20 %, y al final no llegue nada a los creadores", señaló Ambriz.

La gala de los Premios Ariel regresará a Ciudad de México el próximo 3 de octubre en los Estudios Churubusco, luego de haberse realizado durante tres años en el estado de Jalisco (occidente).

La ceremonia también contará con una transmisión en vivo por HBO Max y en la televisión pública por el Canal Mexiquense.