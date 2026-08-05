La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,02 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,18 %, a 133.034.971,94 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-2,5 %) y Transportadora Gas del Norte (-2,3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Ternium (+5,7 %) y Metrogas (+1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 428 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.520 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista subió a 1.496 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.540 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.581,14 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a 1.518,45 pesos por unidad.