La cosecha británica puede ser la peor registrada por un calor "brutal", según análisis

Los agricultores advierten de que el actual verano en el Reino Unido ha sido feroz, indica la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima (ECIU, por sus siglas en inglés), una organización británica que hace análisis independientes sobre cuestiones energéticas y climáticas.

La ECIU señala que el calor de esta primavera y verano podría haber reducido la cosecha de cereales y semillas oleaginosas del Reino Unido en 2,5 millones de toneladas, lo que podría suponer un coste para los agricultores de 390 millones de libras (456 millones de euros).

Las previsiones realizadas en marzo y abril por organismos agrícolas europeos sugerían que los rendimientos en el Reino Unido iban camino este año de igualar o superar los de los últimos diez años.

Sin embargo, los últimos datos de cosecha indican que los rendimientos de trigo, cebada y avena disminuirán.

Si se confirman las estimaciones provisionales de rendimiento, la cosecha de cereales y semillas oleaginosas del Reino Unido se situaría en 19,5 millones de toneladas, superando a la de 2020 como la peor registrada desde que se iniciaron los registros en 1984, dice la ECIU.

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El Reino Unido se enfrenta a condiciones meteorológicas cada vez más extremas impulsadas por el cambio climático.

Este verano es extremadamente cálido y seco, tras una primavera también seca, por lo que es el segundo año consecutivo de calor extremo, alternados con inviernos muy húmedos, según los expertos.

El agricultor Martin Lines, director de la organización Red de Agricultura Respetuosa con la Naturaleza (NFFN, por sus siglas en inglés), que apoya a los que trabajan en el sector agrícola, advirtió de que hay "un límite a lo que se puede hacer para adaptarse a este tipo de condiciones extremas".

"Tras dos pésimas cosechas consecutivas, los cultivos de este año prometían mucho al finalizar la primavera; sin embargo, meses de sequía y olas de calor acabaron con cualquier posibilidad de obtener una cosecha decente. Nunca había visto nuestra granja tan seca y calurosa", añadió.

"Incluso agricultores que conocía y que se mostraban escépticos respecto al cambio climático ahora dicen estar muy preocupados por el futuro de sus negocios y su producción. La situación ha sido absolutamente brutal para nuestro sector", agregó.

Además, Tom Lancaster, analista del ECIU, advirtió sobre el riesgo de que la agricultura del Reino Unido entre en un "círculo vicioso climático", a medida que el paisaje verde se transforma en una tierra "reseca y cada vez menos productiva" ante condiciones extremas.

"Si no reducimos las emisiones a cero neto para devolver el clima a un estado de equilibrio, las condiciones seguirán deteriorándose", puntualizó Lancaster.