Locarno abre una 79ª edición repleta de estrellas y con cine en español a concurso

Las actrices Zoe Saldaña y Asia Argento, el mago del maquillaje fantástico Rick Baker o el realizador James Gray también serán homenajeados en el certamen, que se inicia esta noche con el estreno de la francesa 'Los ojos verdes', de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, en el famoso escenario al aire libre de la Piazza Grande.

En el concurso internacional 17 películas competirán por el Leopardo de Oro, entre ellas 'Lejos de los árboles', de la española Meritxell Colell, y 'Princesa Burro', de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña.

También destacan producciones como 'A Margem do Rio', de los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho, 'Nobody's Violence', del canadiense Denis Côté, o 'The House of the Moon', del realizador de Singapur Nelson Yeo.

Figuras del cine como Monica Bellucci, Olivia Wilde o Isabelle Huppert viajarán a la ciudad a orillas del lago Mayor para presentar sus últimas películas, así como el director catalán Albert Serra, quien mostrará en Locarno, fuera de concurso, su documental 'Dieciséis momentos de mi vida'.

Durante el festival, que finalizará el 15 de agosto, el público también podrá disfrutar en el escenario de la Piazza Grande de clásicos como 'Taxi Driver' de Martin Scorsese, 'Corazón salvaje' de David Lynch o 'Bailando con lobos', de Kevin Costner.