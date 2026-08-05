Los hutíes anuncian ataque a otro petrolero saudí en el mar Rojo en medio del bloqueo

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado televisado que el grupo atacó el petrolero 'Wafa', frente a la costa de Yanbu, e indicó que los misiles impactaron "con precisión".

Explicó que el ataque forma parte del esfuerzo de los hutíes, respaldados por Irán, por imponer lo que describen como un bloqueo naval a Arabia Saudí bajo el lema de "bloqueo por bloqueo", en referencia al control de la coalición militar capitaneada por Riad sobre el espacio aéreo del Yemen, entre otros.

El portavoz castrense añadió que el grupo ha atacado ocho petroleros saudíes desde que los insurgentes yemeníes anunciaron el bloqueo el pasado 22 de julio, y afirmó haber obligado a otros 29 a regresar en el mar Rojo y el mar Arábigo.

Según Sarea, la navegación saudí ha intentado recurrir más a sus rutas por el norte del mar Rojo después de que los hutíes intensificaran la presión en torno al estrecho de Bab al Mandeb, la vía marítima estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Advirtió que el grupo "continuará e intensificará" sus ataques contra los petroleros saudíes en el norte del mar Rojo, "sin importar los resultados ni las consecuencias".

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Hasta el momento, las autoridades saudíes no han reaccionado ante esta información, aunque previamente sí han confirmado algunos ataques previos contra petroleros, reportando daños pero sin víctimas.

De acuerdo con el portal marítimo MarineTraffic, el 'NCC WAFA' es un tanquero para petróleo y productos químicos que navega bajo bandera de Arabia Saudí, con una eslora (longitud) total de 183,12 metros y una manga (ancho) de 32,24 metros.

Según la página especializada, la última posición reportada por este buque fue hace 16 días en el mar Rojo.

Los hutíes, respaldados por Irán, ampliaron su campaña contra la navegación saudí tras acusar a Riad de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y tras los ataques que dañaron la infraestructura del aeropuerto de Saná.

Los rebeldes afirman que sus operaciones marítimas tienen como objetivo presionar a Arabia Saudí para que levante lo que describen como un bloqueo, mientras que el gobierno yemení reconocido internacionalmente y Arabia Saudí acusan al grupo de amenazar la navegación internacional y la estabilidad regional.

Debido a los ataques en esas vías marítimas, Riad ha anunciado una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y Bab al Mandeb, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.