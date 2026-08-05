Moscú refuerza sus defensas antiaéreas ante la escalada de los ataques ucranianos

"Por encargo del presidente (de Rusia, Vladímir Putin) interactuamos estrecha y activamente con el Ministerio de Defensa y las fuerzas antiaéreas para garantizar la seguridad de la capital", afirmó Sobianin en declaraciones a la agencia TASS.

Según el jefe del consistorio, la Administración capitalina ya está habilitando nuevas posiciones de defensa antiaérea conjuntamente con el mando militar ruso.

Además, señaló que "en Moscú se está desarrollando toda una nueva línea de sistemas de intercepción de drones para protegernos de las naves aéreas no tripuladas".

"Se está conformando una unidad de voluntarios para sumarse a las defensas antiaéreas", añadió.

Añadió que "en los últimos meses el número de drones lanzados en dirección a Moscú se incrementó considerablemente (...) De todos los ataques perpetrados prácticamente a diario contra el territorio de Rusia, dos tercios son lanzados contra la capital".

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La víspera Ucrania atacó un centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la localidad de Chéjov, al sur de Moscú, matando al menos a cinco personas.

Sobianin afirmó la víspera que Kiev lanzó contra la capital rusa 184 drones, la mayoría de los cuales fueron derribados a gran distancia de la ciudad, mientras que 18 fueron aniquilados en las inmediaciones.

En total, en las últimas 24 horas las defensas antiaéreas de la capital rusa aniquilaron 10 drones ucranianos.

Según ha podido constatar EFE, alrededor de la capital rusa existe toda una red de torres y montículos artificiales con sistemas de artillería y misiles antiaéreos Pantsir, con el fin de reducir al mínimo el éxito de los ataques de drones ucranianos.

Además, el ejército ha instalado baterías antiaéreas en los edificios más altos de algunos barrios de la urbe de 13 millones de habitantes.