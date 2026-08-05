Rusia confirma un ataque masivo con misiles y drones contra centros logísticos en Kiev

"Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones de largo alcance contra centros logísticos en Kiev y la región de Kiev, utilizados para el almacenamiento y suministro de armamento, así como para la producción y distribución de drones", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado publicado en MAX.

Además, señaló que los militares rusos atacaron "tres buques graneleros al sur de Odesa, que transportaban armas y equipamiento bélico" ucraniano.

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano había informado previamente de que "lamentablemente, 14 personas fallecieron y 27 resultaron heridas durante el ataque nocturno" ruso.

En particular, el ministerio de Defensa ruso puntualizó que en la capital ucraniana fue atacado el centro logístico MLP-Chaika, "utilizado para el almacenamiento y la distribución de componentes de drones de largo y medio alcance; la terminal y centro logístico Nova Pochta (Nuevo Correo), también vinculada a la producción de drones, sistemas robotizados y equipamiento de lucha radioelectrónica".

En Kiev también fueron atacados los centros logísticos Trans-Logistics y Epicenter, vinculados a la producción de componentes para drones.

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En la región de Kiev fueron atacados los centros logísticos Terminal Brovari, Raben Ukraine, Brovari, también implicados en la producción, ensamblaje, almacenamiento y distribución de drones.

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra más de 20 centros logísticos y refinerías.