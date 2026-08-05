Trump dice que el estrecho de Ormuz se abrirá “muy pronto” o Irán será “golpeado muy duramente”

Donald Trump dijo que las conversaciones continuaban, mientras el medio Axios informó de un acuerdo provisional entre Estados Unidos, Irán y Omán para reabrir el estrecho, el cual Washington esperaba anunciar el miércoles.

“Estamos teniendo muy buenas conversaciones”, agregó Trump durante una visita al estado de California, e insistió en que Irán quiere llegar a un acuerdo para terminar el conflicto que ya entró en su sexto mes.

El estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro mundial de petróleo y gas, ha sido el detonante de repetidas ofensivas de ambos bandos desde el 28 de febrero, cuando inició la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Lo único que importa es la acción. Y ellos quieren llegar a un acuerdo. Ya veremos qué pasa”, añadió Trump.

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En su informe, Axios citó en condición de anonimato a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual arreglo de 60 días para el paso seguro por el estrecho.

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Ese acuerdo —que no implicaría el pago de peajes— podría luego prorrogarse, según el reporte. Todo el tráfico hacia el Golfo utilizaría una ruta de navegación norte, y el tráfico de salida usaría una ruta sur, por aguas territoriales de Omán.