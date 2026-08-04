Trump asegura que EE.UU. e Irán están negociando y advierte sobre “última oportunidad”

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a intermitentes esfuerzos diplomáticos.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que accedió a entablar conversaciones “a petición” de Irán y “con el apoyo” de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países.

“Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, añadió. “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación”.

Según Trump, las conversaciones se centran en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, que para él podría producirse “literalmente mañana”, y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que “podría tardar un poco”.

El Ministerio de Exteriores iraní había negado antes que estuviera manteniendo contactos con Washington, pero el mandatario estadounidense insistió en que sí. “Estamos hablando en estos momentos”, subrayó.

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Trump había criticado duramente en un mensaje en su red Truth Social la “increíble hipocresía” de los líderes iraníes.

“Piden una reunión (...), comienzan las conversaciones, se prevén otras en un futuro inmediato, y dicen, públicamente y con orgullo, que no están en ninguna negociación”, escribió en su plataforma.

En el sexto mes de la guerra, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región y mantiene sus reservas de uranio enriquecido.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

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Situación tensa en Ormuz

La respuesta de Irán llegó durante la rueda de prensa semanal de su cancillería: “En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz Esmail Baqai.

Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un gran escollo en los esfuerzos por poner fin a la guerra.

Desde que se rompió el alto el fuego, Irán ha retomado el bloqueo de esa vía marítima que impuso por primera vez al comienzo del conflicto, con lo que obstaculizó el paso de embarcaciones que intentaban cruzarla y disparó contra barcos comerciales.

La situación sigue tensa. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó la madrugada de este martes que un carguero fue alcanzado allí por un “proyectil desconocido”, sin reportar heridos o daños.

Hacia la 01H00 GMT, el precio del barril de crudo WTI norteamericano subía un 0,52% a 80,76 dólares, mientras que el de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, avanzaba un 0,53% a 84,21 dólares.

Los precios intentaban un tímido repunte tras haber caído drásticamente el día anterior en medio de esperanzas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

El Brent había superado brevemente los 100 dólares por barril a finales de julio.

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Desnuclearización

Trump había condicionado la suspensión de los ataques estadounidenses a la rápida conclusión de un pacto con Teherán, en particular sobre Ormuz.

El lunes afirmó que este estaba “totalmente bajo control” de la Armada de su país y advirtió que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes solo se levantará en caso de un “acuerdo” o de una “capitulación total”.

Otro de los temas espinosos entre los archienemigos es el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales acusan a Teherán de buscar dotarse de una bomba atómica, aunque la República Islámica insiste en que su desarrollo es de carácter totalmente civil.

Trump reiteró el lunes que “la desnuclearización de Irán tiene que suceder”.

Según medios estadounidenses, Washington contemplaba nuevos bombardeos masivos durante el fin de semana, especialmente contra infraestructuras energéticas.

Pero Trump dijo haber renunciado a esta nueva ofensiva a petición de países de la región, que, según él, “creen que tenemos un acuerdo”.

Afirmó que la solicitud provenía de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y el propio Irán, lo que Teherán también desmintió, calificándolo de “nueva mentira” del presidente estadounidense.