Burnham responde a Rusia que respalda "al 100 %" a Ucrania tras amenazas por uso de drones

Preguntado al respecto por la prensa durante un acto en Wolverhampton (centro de Inglaterra), el jefe del Gobierno británico dijo: "El Reino Unido está haciendo lo que lleva mucho tiempo diciendo que haría, que es apoyar a Ucrania al 100 % contra esta guerra ilegal liderada por (el presidente ruso) Vladímir Putin".

Burnham defendió que la postura británica desde que empezó el conflicto en 2022 es la de brindar apoyo a Ucrania para que pueda defenderse y que, al igual que sus predecesores en el cargo, él mantendrá su respaldo a Kiev.

"No somos amigos de conveniencia. Estaremos ahí cuando Ucrania nos necesite y eso no cambiará", agregó.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno ruso, a través de su embajada en Londres, advirtiera al Reino Unido de que habrá "consecuencias inevitables" por haber provisto a Ucrania de drones.

"Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania y, al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas", dijo la legación diplomática rusa en su comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuanto más se involucre en el conflicto (...) mayor será el precio a pagar", añadió.

El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania -tras EE.UU. y Alemania-, según calcula la BBC, que precisa que dos compañías británicas han estado supliendo de drones al Ejército ucraniano, unos drones que han causado a los rusos daños valorados en decenas de miles de millones de euros.

El Gobierno británico ha respondido a través de un portavoz del Ministerio de Defensa, quien declaró: "El Reino Unido apoya codo con codo a Ucrania y estamos comprometidos a proveer el equipamiento que necesitan para defenderse contra la invasión ilegal de Putin".